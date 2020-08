L'INIZIATIVA

ROVIGO Per tutti coloro che soprattutto d'estate, amano stare all'aria aperta, a contatto con la natura e in sicurezza, sono iniziati, all'Interporto zona porticciolo turistico, i corsi di canoa rivolti ai bambini e bambine dai 9 ai 12 anni (nati 2011, 2010, 2009 e 2008), organizzati dal Gruppo Canoe Polesine Rovigo. Un altro tipo di animazione estiva.

«Per partecipare è necessario avere una basica conoscenza natatoria, ossia saper stare a galla, oltre ad avere l'idoneità medica per la pratica sportiva - spiega il presidente del Gcp, Federico Simonetta - l'abbigliamento estivo ideale da indossare si compone di maglietta e pantaloncini di cotone, cappellino e ciabattine o scarpette in gomma antiscivolo. Nel caso si debbano indossare degli occhiali, è bene assicurarli con le apposite bande elastiche, in modo da non perderli in caso di caduta in acqua».

Tutto il materiale nautico, ossia canoa, pagaia, salvagente, è fornito dall'associazione agli iscritti. La prima prova si fa solo previo appuntamento. Per informazioni e per prenotare l'uscita sul fiume Canalbianco, telefonare al 366/7800966.

Nel quarantennale dalla fondazione, il Gruppo Canoe Polesine è a pieno ritmo per offrire un'estate in canoa a grandi e piccoli. Nel percorso del sodalizio di questi ultimi mesi, due sono i momenti cardine: sviluppo di un progetto sportivo con la Rhodigium Nuoto e l'accordo con l'Interporto. «La nostra associazione ha siglato una collaborazione con la Rhodigium, che ha visto un'ulteriore opportunità per attivare sinergie tra gruppi che creano valore sul territorio e possono sviluppare le reciproche attività. Per esempio da fine giugno, nell'ambito dell'animazione estiva Aqualandia 2020, offerta dal polo natatorio, è attivo anche un momento di animazione con le canoe».

Marco Scarazzatti

