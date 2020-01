Chiedono spiccioli con insistenza, ti suggeriscono la manovra da effettuare e ti invitano a parcheggiare nel posto più libero vicino all'ingresso. Nel caso una persona non sia interessata, ti mandano pure a quel paese. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, noto nelle grandi città, arriva pure a Rovigo. Un minorenne è stato avvistato, la scorsa settimana, in uno dei parcheggi del centro commerciale La Fattoria. Il ragazzino suggeriva le manovre da fare agli automobilisti diretti al centro commerciale e in cambio chiedeva alcune monete. Il tutto sotto gli occhi della madre del ragazzino, che ha assistito senza battere ciglio alla scena. Un automobilista, quindi, ha preso immediatamente contatti con la direzione del centro commerciale, perché quel ragazzino non poteva stare in quel parcheggio. Il direttore Marco Cavallaro, raccolta la segnalazione, in maniera tempestiva ha mandato gli uomini della vigilanza a controllare.

SUBITO SCOMPARSO

Nel giro di pochi minuti, tuttavia, il parcheggiatore abusivo e la madre si erano già allontanati. Il ragazzino si trovava nel parcheggio davanti al ristorante Bimi Sushi. Secondo la testimonianza di un altro passante, il giovane fa parte di una famiglia di nomadi che si è da poco insediata nelle vicinanze del centro commerciale di Borsea.

Ale.Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA