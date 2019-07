Sotto il peso dei sei dirigenti indagati vacilla anche il contributo di Cariparo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIROVIGO Due episodi in tre anni di matricola finita in pasto all'opinione pubblica, e nel secondo caso anche in mano alla magistratura, possono far vacillare un contributo annuo superiore ai 100mila euro? A pochi giorni dalla chiusura delle indagini comunicata a quattro giocatori e sei adulti responsabili della Monti Junior, la domanda sembra legittima.I FONDI CARIPAROLa società rossoblù poggia gran parte della sua attività ai campi del Battaglini su un sostanzioso finanziamento che la Fondazione Cariparo eroga ogni stagione a...