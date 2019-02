CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO «Anche se qualcuno ha messo in dubbio la mia imparzialità, sono soddisfatto di annunciare che lunedì sera anche alla segreteria del Pd polesano sono state presentate in tempo le tre liste di candidati che appoggeranno i rispettivi aspiranti alla carica di segretario nazionale del Partito Democratico».Il segretario provinciale dei Dem Giuseppe Traniello Gradassi è visibilmente contrariato del fatto che per qualcuno avrebbe dovuto essere lui ad occuparsi delle liste. «Le Primarie del 3 marzo saranno un'importante svolta per...