ROVIGO L'attacco al Governo parte da Rovigo. È proprio dal capoluogo polesano infatti che venerdì 24 luglio Gianluigi Paragone lancerà ufficialmente la sua nuova formazione politica. Italexit, questo il nome che sembra sia stato scelto per il partito che pone alla sua base il ritorno alla Lira e l'uscita del Paese dall'Unione Europea, secondo i sondaggi è già dato tra il 7 e il 10 per cento e la scelta di partire da Rovigo sembra sia dovuta proprio a questi numeri, visto che in Veneto e in Polesine sembra stia già riscuotendo parecchie attenzioni dall'elettorato.

Gianluigi Paragone, noto giornalista e conduttore televisivo, è stato eletto senatore con il Movimento 5 Stelle nel 2018, rimanendovi fino al dicembre 2019, quando ha votato in dissenso dal suo partito contro la Legge di Bilancio. Non ha mai nascosto i suoi malumori per la scelta del suo partito di allearsi con il Partito Democratico, arrivando a un passo dalle dimissioni da parlamentare alla vigilia del voto di fiducia al secondo Governo Conte. Rimasto a Palazzo Madama, dopo l'esclusione dal gruppo pentastellato, lo scorso mese ha rivelato di volere fondare un nuovo partito politico, con l'obiettivo di realizzare la Brexit all'italiana. Quel ritorno alla valuta nazionale e all'uscita dell'Europa che, a suo dire, nè il M5S nè la Lega di Matteo Salvini hanno poi voluto fare, nonostante la ricca propaganda fatta in campagna elettorale qualche anno fa.

La platea a cui si rivolgerà Italexit sono soprattutto i pentastellati delusi da Di Maio, soprattutto i sostenitori di Alessandro Di Battista, oltre a quella parte di elettorato che cerca un riferimento politico euroscettico, sullo stampo del Brexit Party di Nigel Farage. All'inizio della settimana Paragone scioglierà la riserva sul nome e sul simbolo, annunciando pubblicamente la nascita di un partito in forte discontinuità con il panorama politico nazionale, come da giorni ripete chi sta già lavorando con lui per ampliare i consensi sul territorio.

Il giorno seguente prenderà il via il tour lungo lo Stivale con il battesimo ufficiale tra Adige e Po, dove il programma prevede due iniziative. Alle 15,30, alla Gran Guardia in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà un convegno dal titolo Analisi e riflessioni sulla crisi economica post-Covid, al quale sono stati invitati i vertici locali di associazioni di categoria come Confindustria e Confagricoltura, oltre al sindaco Edoardo Gaffeo e al prefetto Maddalena De Luca. Alla sera, invece, ci sarà l'evento-clou tipicamente politico, con il comizio in piazzetta Annonaria, anche se gli organizzatori assicurano sia già prenotata pure piazza Vittorio Emanuele nel caso l'affluenza andasse oltre le aspettative.

A Rovigo esiste già un gruppo di persone a sostegno di Italexit, sempre se questo sarà poi il nome definitivo, e a quanto pare, sul palco accanto a Paragone, saliranno alcuni volti noti della politica locale e veneta pronti a tirargli la volata.

Bisognerà poi capire se questa nuova compagine minerà lo scenario politico rodigino, magari intaccando proprio il movimento 5 Stelle, come sta avvenendo in altre zone d'Italia.

