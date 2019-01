Palazzo Celio, Raito difende il listone Dem-Fi-Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROVINCIAROVIGO La Provincia di Rovigo è l'unico in Veneto che si presenterà con due liste di candidati per la composizione del consiglio provinciale. In tutte le altre sei province una minima coesione tra i differenti schieramenti ha portato a un'unità minima necessaria a far funzionare un ente che è ormai stato svuotato dei suoi originari compiti, ma a Rovigo questo è stato impossibile. L'unica cosa certa è che a destra e a sinistra ci sono state delle spaccature. Fratelli d'Italia ha presentato una sua lista, perché Lega e Forza...