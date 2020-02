LA DIOCESI

ROVIGO La Chiesa accoglie le indicazioni delle autorità civili e collabora alle precauzioni per contrastare il Coronavirus.

PRECETTI RELIGIOSI

La Diocesi di Adria-Rovigo ha disposto dunque da questa settimana la sospensione di tutte le celebrazioni pubbliche sia feriali che festive, incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, liturgie e via crucis fino alla mezzanotte dell'1 marzo.

QUARESIMA

«Invito tutti i fedeli ha dichiarato il vescovo Pierantonio Pavanello - in sostituzione del precetto festivo e anche del Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, a dedicare un tempo conveniente alla preghiera avvalendosi anche delle celebrazioni trasmesse dalla radio diocesana Radio Kolbe (frequenze: 94.5 Rovigo città, 91.2 Provincia e Bassa Padovana e 98.7 per l'alto Polesine) o dalla televisione».

I FUNERALI

Per i funerali saranno possibili le sepolture, anche con la benedizione della salma, alla presenza delle persone più vicine al defunto, senza la celebrazione della Messa; le Messe esequiali potranno essere celebrate solo al superamento di questa fase critica. Sono sospesi tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali.

SCUOLE PARITARIE

Le scuole paritarie di ogni ordine e grado rimangono chiuse, come già disposto dalle autorità competenti.

ESERCIZI SPIRITUALI

Vengono sospesi anche il ritiro del clero previsto per giovedì in Seminario, le celebrazioni di carattere diocesano, gli incontri e le attività promosse dai diversi Uffici diocesani.

CONVEGNI RINVIATI

È rimandato il convegno socio-politico in programma per sabato 29 febbraio 2020. Le chiese rimarranno aperte per chi vorrà recarsi a pregare, evitando assembramenti di persone. Resteranno chiuse al pubblico la Curia diocesana, l'Archivio diocesano, la Biblioteca del Seminario, la casa Dalla Parrocchia di San Bartolomeo.

LE CELEBRAZIONI

La celebrazione eucaristica delle 7.30 delle Ancelle della Santissima Trinità sarà in forma privata, senza affluenza esterna di fedeli; mercoledì 26 la chiesa rimarrà aperta dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 22, con possibilità di un tempo di Adorazione Eucaristica personale. Sarà presente un foglietto con la Liturgia della Parola e il rito delle Ceneri che può essere pregato singolarmente.

SLITTA LA CRESIMA

La celebrazione della Cresima prevista per l'1 marzo è spostata al 25 aprile alle 10; per chi desiderasse confessarsi, i sacerdoti sono disponibili ad accogliere in canonica previo appuntamento, mantenendo norme igieniche di sicurezza; il progetto Conta su di Noi continuerà solo l'attività del Telefono Amico con i mediatori di prossimità Marco e Alessandra.

ATTIVITÀ PARROCCHIALI

Chiuse tutte le attività teatrali, corali, comunitarie di altro tipo in attesa delle decisioni che verranno prese entro la fine della settimana.

Sofia Teresa Bisi

