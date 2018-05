Nessun confronto pubblico o iniziative sulla diatriba tra Cefil e amministrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nessun incontro pubblico tra Cefil e amministrazione comunale. Per il momento. L'incontro lanciato come guanto di sfida dall'avvocato di Cefil, Gianni Balzan, nei confronti della giunta di Massimo Bergamin, con particolare riferimento al vicesindaco Andrea Bimbatti, oggi non si svolgerà. «Allo stato attuale non ho notizie di alcun tipo - spiega Balzan - non ho sentito Cefil né altri, per cui non posso dire sì né no rispetto alla possibilità che avvenga questo incontro. Rimane quello che c'è allo stato attuale, ovvero che è stato...