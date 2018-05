CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀ LENTAROVIGO È pronto il progetto esecutivo per il percorso ciclopedonale Destra Adige tra Concadirame e Granzette. L'apertura del cantiere, salvo imprevisti, dovrebbe essere per fine estate. L'opera sarà realizzata dal Comune grazie all'aiuto economico del Gruppo di azione locale Polesine Adige. Comincia a prende forma il percorso nella natura dedicato ai ciclisti e pedoni.IL TRACCIATOCon un percorso lungo 3,5 chilometri, collegherà due frazioni attigue, che da tanto tempo speravano in una strada dedicata ai soggetti più deboli...