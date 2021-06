Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Cambio al vertice per Condifesa Rovigo. Dopo tre mandati termina il corso targato Pia Rovigatti, che lascia l'incarico a Mauro Giuriolo. L'assemblea elettiva del Consorzio polesano di difesa di attività produzioni agricole ha scelto di affidarsi a un volto noto del settore come Giuriolo, che ha già guidato l'associazione in passato. Riconfermato come vicepresidente Giuliano Ferrighi. Il Condifesa ha anche dato il via libera al patrocinio...