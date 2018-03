Mariella Rossin chiamata alla guida della Uil Funzione pubblica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SINDACATIROVIGO Mariella Rossin è la nuova segretaria territoriale di Uil-Fpl. Guiderà la funzione pubblica per i prossimi quattro anni. L'elezione è avvenuta nel quinto congresso provinciale svoltosi all'agriturismo Valgrande di Bagnolo di Po. I 25 delegati, in rappresentanza di sanità, enti locali, mondo della cooperazione e terzo settore, si sono riuniti per rinnovare le cariche e per confrontarsi sulle problematiche del mondo del lavoro. Hanno partecipato il segretario confederale regionale della Uil Gerardo Colamarco, il segretario...