La vittoria aggregata del sì non conta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In 1.413 persone si sono recate al voto per decidere sul futuro del proprio paese, 881 a Polesella e 572 a Frassinelle. In quest'ultimo ha trionfato il no in entrambi i seggi: nel seggio 1, 231 persone hanno detto no e 82 sì; nel seggio 2, in 96 hanno votato sì e 163 contrari. Il risultato complessivo parla chiaro: 394 no e 178 sì. A Polesella ha vinto il sì nei quattro seggi: nel seggio 1, 179 sì, 98 no, 1 scheda bianca, 1 nulla; nel seggio 2, 161 sì, 97 no, 1 bianca; nel seggio 3, 145 sì, 65 no, 1 nulla, 2 bianche; nel seggio 4, 89...