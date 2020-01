La Fondazione Cariparo smentisce: «L'Ater non ci ha chiesto contributi»

EDILIZIA POPOLARE

ROVIGO Mai l'Ater ha presentato richieste di contributi alla Fondazione Cariparo. Quest'ultima, infatti, replica così al presidente dell'Ater stesso, Guglielmo Ferrarese, che rispondendo a una domanda relativa al suggerimento del forzista Renzo Marangon di proporre dei progetti appunto alla Fondazione per ricevere aiuti nella manutenzione degli alloggi popolari, sottolineava che l'aveva fatto da tempo e che non aveva ottenuto alcuna risposta.

LA SMENTITA

«Il presidente Ferrarese dichiara di aver presentato due anni fa alla Fondazione un progetto per ottenere contributi mirati a sostenere interventi di social housing, senza aver ricevuto alcun riscontro. Relativamente a questa affermazione» la Fondazione dichiara che «dopo la richiesta (accolta) nel 2010, non sono pervenute altre richieste di contributo dall'Ater. Consapevole dell'importanza del tema emergenza abitativa, la Fondazione ha riconfermato anche nel Documento di Programmazione annuale 2020, che traccia le linee d'intervento dell'attività filantropica per l'anno in corso, lo stanziamento di 500mila euro a sostegno di azioni per l'accesso alla casa e lo sviluppo di progetti di integrazione e accompagnamento sociale».

L'IMPEGNO

L'organismo benefico bancario sottolinea che «l'impegno in tema di social housing è iniziato nel 2009, anno in cui la Fondazione ha avviato il Fondo Veneto casa, con l'obiettivo di combattere la disuguaglianza abitativa, offrendo a chi vive in condizioni di disagio abitativo alloggi di qualità a canone calmierato e un contesto sociale positivo. Da allora la Fondazione ha impegnato 14 milioni di euro in fondi di housing sociale. Oltre alla Fondazione, hanno sottoscritto quote del Fondo, gestito da Investire Sgr, anche la Regione, Intesa Sanpaolo, Fondazione di Venezia e Cassa depositi e prestiti. Il Fondo ha in tal modo raccolto sottoscrizioni per un ammontare complessivo pari a 98,6 milioni di euro. Finora nel territorio regionale sono stati realizzati 384 appartamenti, 104 sono in corso di realizzazione e altri 77 sono in fase di ultimazione. È inoltre in corso di realizzazione a Rovigo uno studentato universitario con 110 posti letto».

MANO TESA

Ne viene così un invito all'azienda rodigina per l'edilizia popolare. «Qualora l'Ater, al pari di qualsiasi altro ente in possesso dei requisiti, volesse presentare una richiesta di contributo in linea con l'attività filantropica in materia di housing sociale, la Fondazione valuterà il progetto e come sempre avviene, darà rapido riscontro, sia in caso di esito positivo sia in caso di esito negativo».

L.Gig.

© RIPRODUZIONE RISERVATA