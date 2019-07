CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROVIGO L'osservatorio astronomico Vanni Bazzan di Sant'Apollinare aprirà le porte martedì, alle 20.45, per dare la possibilità a tutti gli appassionati di partecipare alla visione dell'eclissi di Luna. L'evento sarà visibile anche a occhio nuudo, ma il Gruppo astrofili polesani metterà i propri strumenti messi a disposizione per dare un altro sapore, un fascino sicuramente accentuato al momento. Per ragioni di sicurezza entreranno nella struttura 50 persone alla volta che potranno sostare e ammirare l'eclissi per una ventina...