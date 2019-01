CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAROVIGO Tre polesani sono ricoverati in rianimazione con prognosi riservata perché colpiti da complicanze gravi dell'influenza. A sorprendere è che i casi gravi di influenza siano di persone relativamente giovani. Si tratta, infatti, di una donna di 38 anni al settimo mese di gravidanza: è residente in Polesine, ma è ricoverata in rianimazione a Padova per una gravissima forma influenzale. Per lei la prognosi è riservata, così come per un uomo di 64 anni affetto da pluripatologie croniche: è ricoverato in rianimazione a...