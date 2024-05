Luciano Darderi, la fidanzata ballerina e la doppia nazionalità (grazie ai nonni): chi è il tennista glam che ha conquistato Roma

Ha emozionato nel giro di due giorni il Centrale e poi la Grand Stand Arena. Negli Internazionali privi degli idoli Sinner e Berrettini, un posto nel cuore dei tifosi se lo è preso Luciano Darderi. Prima la maratona con Shapovalov, poi il match vinto con autorità contro il più quotato Navone. Ecco cinque curiosità da sapere sull'italiano nato in Argentina, a Villa Gesell, il 14 febbraio di 22 anni fa.

Le vittorie ATP nel 2024

Quest'anno ha ottenuto 14 delle sue 15 vittorie nei main draw ATP.

Ha festeggiato il primo titolo in carriera a Cordoba e la semifinale a Houston. Al Mutua Madrid Open di Madrid ha superato per la prima volta un turno in un Masters 1000, battendo il francese Gael Monfils. Grazie alla semifinale al Sardegna Open, Challenger 175 a Cagliari, ha raggiunto questa settimana il best ranking. Fino ad oggi, dati alla mano, ha guadagnato 290mila dollari.

È il 48mo Top 100 italiano nell'era Open

Darderi è entrato per la prima volta in Top 100 proprio nella settimana del trionfo a Cordoba, vittoria che ha anticipato di 24 ore il compleanno. E' diventato il 48mo italiano nei primi 100 del mondo, nel ranking ATP, nell'era Open e il 22mo più giovane. Il primatista per precocità tra i Top 100 italiani rimane Jannik Sinner, che ci è arrivato il 28 ottobre 2019 a 18 anni e 2 mesi.

Doppia nazionalità per via dei nonni

In possesso della doppia nazionalità, argentina e italiana per via dei nonni, ha cominciato a giocare a tennis con papà Gino, tra i migliori argentini alla fine degli anni ’80, sui campi del Club Harrods Gath & Chaves. Il padre fa ancora oggi da coach a lui e al fratello minore Vito Antonio che si sta facendo valere nei tornei junior.

Sparring partner alle Nitto Atp Finals

A livello juniores, si è fatto conoscere nel 2020 quando ha vinto i tornei junior di Grado 1 di Cuenca, Lambare e Porto Alegre. Viene selezionato come sparring partner per l’ultima edizione londinese delle Nitto ATP Finals. Si allena con Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Diego Schwartzman e Novak Djokovic.

Le tappe della carriera

Nel 2021 conquista due titoli ITF in tornei da 15 mila dollari e la prima finale Challenger, a Sao Paulo. Nel 2022 vince tre Challenger in doppio e in singolare festeggia la prima vittoria in carriera contro un Top 100, il ceco Jiri Lehecka, battuto al Challenger di Iasi. A fine torneo entra nella top 200. Nel 2023 gioca sul rosso 28 tornei su 31: ne vince due, i Challenger di Todi e Lima. Ottiene anche il primo successo in un match ATP a Cordoba proprio all'Estadio Mario Kempes, intitolato al centravanti della nazionale di calcio campione del mondo in casa nel 1978, dove ha festeggiato il suo primo titolo nel circuito maggiore.

La fidanzata ballerina

Molto popolare sui social (ha più di 25mila followers su Instagram), la fidanzata Brianna Guagliardo è nata il 2 febbraio del 2004 a West Palm Beach, in Florida. Ma anche lei, come Darderi, ha origini argentine. Ballerina di fama internazionale, ha accresciuto la sua popolarità dopo aver vinto diversi concorsi di danza classica, tra i quali anche lo Youth America Grand Prix, dove si è posizionata prima nella categoria senior.