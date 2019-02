CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INIZIATIVA DONNAROVIGO Si aspetta l'insediamento del nuovo consiglio provinciale, il 25 febbraio, per definire le nuove componenti della Consulta provinciale per le Pari opportunità. Ma nella composizione del consiglio è già affermata la parità di genere e l'Amministrazione Dall'Ara punta a far crescere la partecipazione delle donne alla vita politica con una serie di iniziative che, da marzo a fine anno, saranno dirette anche a modificare la statistica per cui le donne italiane sono le uniche in Europa (rispetto ai connazionali maschi) ad...