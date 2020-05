IL SINDACO

ROVIGO Quando ieri mattina il sindaco Edoardo Gaffeo è apparso su Facebbok seduto sul letto di ospedale con camice e mascherina è salita subito la preoccupazione in città per lo stato di salute del primo cittadino. Gaffeo, attraverso il social, ha subito chiarito di essersi sottoposto ad un intervento programmato da tempo e di trovarsi dunque in buone condizioni. Il sindaco con il suo post ha voluto ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che lavorano nell'ambito del servizio sanitario Nazionale in tempi così difficili.

«Non solo nei tempi di pandemia - ha scritto Gaffeo - ma soprattutto nella quotidianità che diventa straordinarietà per ciascuno di noi, singolarmente preso. Un grazie da semplice cittadino a questi nostri veri professionisti di umanità». Centinaia i messaggi postati, nel corso di tutta la giornata, sotto la fotografia del sindaco, apparso un po' provato ma in buone condizioni. Davvero tanti i cittadini, compresi molti commercianti, hanno infatti augurato a Gaffeo una pronta guarigione. Il messaggio più singolare quello di Vanni Destro: «Forza eh, lo sai che se il gatto non c'è i topi ballano». «Torni presto, abbiamo bisogno di lei» hanno scritto poi altri cittadini augurando al sindaco di tornare al più presto in forma.

R.Mer.

