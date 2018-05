Il Comune avrà 18 mesi per il nuovo regolamento edilizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICAROVIGO Nuove regole per il reparto edilizio. La Regione ha approvato la nuova normativa ed entro 18 mesi Rovigo, così come tutti i Comuni veneti, dovrà recepirlo, approvando a cascata due varianti al Pat, quella legata alla legge sul consumo del suolo e quella con il regolamen to edilizio stesso. Con uno sprint la Regione è riuscita a mandare in pensione il precedente regolamento, ormai divenuto obsoleto e inadeguato al nuovo modo di pensare e consentire lo sviluppo del territorio. L'Urbanistica rodigina dovrà approvare una...