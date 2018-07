Ex manicomio, oggi alle 17 si discute sul recupero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANZETTEROVIGO L'associazione culturale I luoghi dell'abbandono aprirà oggi alle 17 il parco dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette per presentare il lavoro svolto finora e i progetti che ha in programma nella struttura, dopo la sottoscrizione del comodato d'uso con l'Ulss 5. Sono già in calendario le aperture gratuite del parco dell'ex manicomio ogni mercoledì di luglio e agosto, dalle 10 alle 17, e domenica 15 luglio la visita fotografica con biglietto d'ingresso a 15 euro, per accedere anche ad alcuni padiglioni, dalle 10 fino alle...