Ecolab, la Cigs si allontana ma la cessione è alle porte

LA VERTENZAROVIGO Andata e ritorno da Roma senza la firma sulla Cassa integrazione per i lavoratori Ecolab, ma l'accordo c'è e la ratifica è stata messa in calendario per il 4 novembre. «Torniamo da Roma spiega la delegazione sindacale formata da Enrico Rigolin (Femca Cisl), Federica Franceschi (Filctem Cgil) e Carlo Ronzino (Uiltec Uil) - con un verbale di incontro che impegna le parti a rivedersi in tempi rapidi: l'accordo della Cigs dovrebbe essere siglato, con la presenza anche dei funzionari della Regione Veneto, il prossimo 4...