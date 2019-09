Due giorni a raccogliere offerte per dare un pasto a chi ha bisogno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLIDARIETÀROVIGO Torna anche tra Rovigo e in tutta la provincia, con l'undicesima edizione, l'iniziativa Un pasto al giorno, l'evento solidale per aiutare chi soffre la fame. I volontari della comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), fondata da don Oreste Benzi nel 1968, saranno in piazza sabato e domenica prossimi con un obiettivo: raccogliere offerte da destinare a coloro che tutti i giorni devono fare i conti con la scarsità delle risorse e favorire una maggiore consapevolezza sui temi della lotta agli sprechi all'interno della vita...