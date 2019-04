CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DESTRA IN CAMPOROVIGO CasaPound parteciperà alla tornata elettorale del 26 maggio, sia per le amministrative rodigine che per le europee. Ieri mattina, dopo aver consegnato in Comune la documentazione necessaria a convalidare la propria candidatura, il partito politico di estrema destra ha voluto presentarsi al pubblico con il suo coordinatore regionale Carlo Andrea Cardona (candidato alle europee per il collegio nordorientale), il responsabile politico Roberto Businello e il candidato sindaco Marco Venuto. «Sento la responsabilità di...