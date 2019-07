Decreto Crescita Presentati in Polesine già dieci ricorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECRETO CRESCITAROVIGO Sono 11 su 60 le imprese polesane che hanno aderito all'appello della Cna Nazionale per promuovere un ricorso contro l'articolo 10 del Decreto crescita. Di cosa si tratta? È una nuova previsione che permette di anticipare la detrazione fiscale per il risparmio energetico da 10 a 1 anno. Un vantaggio per i consumatori, ma un disagio per le imprese che in realtà non possono compensare il credito fiscale, sempre che non siano multinazionali. Oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento associate alla Cna...