ROVIGO Nessuna nuova, buona nuova: in tempi di Covid questo antico adagio si conferma perfetto per descrivere un bollettino che non muta il quadro rispetto all'andamento del giorno precedente. Come quello di ieri, nel quale è riportato, ancora una volta, lo zero nella casella dei nuovi contagi in Polesine, con il totale da inizio epidemia che rimane fermo a 451. E fermo resta anche il numero totale dei guariti, 410. Nel complesso, i residenti in Polesine trovati positivi al virus e che lo sono ancora, sono cinque. Cresce il numero dei tamponi eseguiti, arrivato ieri a 45.273. Le persone che sono state sottoposte a tampone sono poco meno della metà, 21.571, per il test al quale vengono sottoposti più volte, sia per motivi di diagnosi che di screening preventivo alcuni soggetti. Ancora 51 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Numeri che appaiono residuali e che lasciano spazio alla generalizzata tranquillità. Ma come qualche sporadico campanello di allarme ha ricordato, non bisogna ignorare che non si è ancora nelle condizioni di far finta che il virus sia stato debellato perché così, purtroppo, non è.

