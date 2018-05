Cinecolonne, pausa estiva: i film traslocano sotto le torri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMAROVIGO Ha chiuso i battenti, anche se solo per qualche mese, la sala cinematografica ricavata al Censer di Rovigo. Cinecolonne si è preso un periodo di vacanza, come già era stato annunciato dai promotori dell'iniziativa ancora in sede di presentazione, per fare spazio alla nuova programmazione del cinema all'aperto.I DATI SULL'AFFLUENZA«Per il momento non sono in grado di fornire i dati esatti di afflusso nel periodo che va dal 2 marzo al 14 maggio - spiega la responsabile dell'iniziativa, Barbara Rigobello -, ma presto ci troveremo...