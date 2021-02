CENTRO DI VACCINAZIONE

CASTELMASSA Una nuova vocazione sanitaria per uno dei luoghi simbolo di Castelmassa. Lunedì prossimo, 1 marzo, partirà la campagna vaccinale contro il Covid-19, organizzata dall'Ulss 5 Polesana, negli spazi dell'ex mercato coperto.

LA SCELTA

Fin dalle prime riunioni della Conferenza dei sindaci, durante le quali si è discusso sui possibili siti in Polesine in cui effettuare le vaccinazioni, il sindaco massese Luigi Petrella aveva manifestato la disponibilità del Comune a concedere in comodato d'uso gratuito l'ex mercato coperto. Si tratta di una struttura che nel corso degli ultimi mesi aveva già ospitato la campagna vaccinale antinfluenzale, oltre che l'esecuzione di screening con tampone antigenico rapido per il monitoraggio degli studenti di alcune classi ricadenti all'interno Istituto comprensivo di Castelmassa, entrati in contatto con persone positive.

OTTIMA LOGISTICA

I locali sono ampi e dotati di ogni necessità dal punto di vista logistico, oltre che essere facilmente raggiungibili. La Giunta di Castelmassa ha approvato il contratto di comodato d'uso gratuito tra l'Amministrazione e l'Ulss 5 al fine di adibire la struttura a centro vaccinale. Il contratto prevede un utilizzo di sei mesi, rinnovabili per lo stesso periodo, per poter valutare la situazione epidemiologica.

L'ALLESTIMENTO

In via Oberdan è stato allestito un vero centro vaccinale dotato di una reception, un'area d'attesa prima di ricevere la somministrazione, tre box dove verranno inoculate le dosi, un'area d'attesa post-vaccino e una camera di diluizione, necessaria per la preparazione delle dosi. Le operazioni saranno seguite da un'equipe medica, con tutto l'occorrente per il pronto soccorso. L'ingresso sarà gestito dai volontari della Protezione civile Altopolesine, che garantiranno l'accesso senza assembramenti. Il trasporto delle persone con difficoltà fisiche, invece, sarà garantito dall'Associazione volontari polesana di Castelmassa.

BACINO DI RIFERIMENTO

L'ex Mercato coperto diventerà un polo di riferimento per l'intero Alto Polesine: qui arriveranno i cittadini provenienti da Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto, Salara, Ficarolo, Gaiba e Stienta. La campagna vaccinale partirà con la popolazione più fragile, costituita dalle persone con età superiore agli 80 anni, che verranno contattate direttamente alla loro residenza, mediante avvisi postali o eventuali telefonate.

IL PRIMO CITTADINO

Il sindaco Luigi Petrella si esprime così sull'importanza della lotta al Covid-19: «Sono convinto che l'unica arma per uscire da questa terribile pandemia e la conseguente stagnazione economica sia l'effettuazione di una campagna vaccinale massiccia contro il virus. Abbiamo collaborato con l'Ulss 5 per consentire l'avvio delle vaccinazioni quanto prima». Petrella fa un appello alla politica: «Spero che a livello governativo si possano colmare in brevissimo tempo le carenze di approvvigionamenti di vaccini in Italia, anche attraverso accordi internazionali che possano consentire la produzione di vaccini da parte delle case farmaceutiche Italiane».

Alessandro Garbo

