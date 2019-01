Automobili in entrambi i sensi nel primo tratto di via Mazzini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVI SENSI UNICIROVIGO Dopo la rivoluzione della viabilità della zona della stazione dei treni, nei prossimi giorni toccherà ad altre strade del centro storico e dell'immediata periferia di Rovigo. Non è ancora stato deciso il momento in cui verranno attuati questi cambi, ma saranno molto pesanti per la mobilità cittadina. Via Mazzini, nel tratto compreso tra via Mure Soccorso e viale Trieste, diventerà a doppio senso di marcia e scompariranno i posteggi. Via Mure Soccorso vedrà invertito il suo senso di marcia, portandolo in direzione...