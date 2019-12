Armi ai vigili, Moretto torna alla carica: «A mani nude non possono difendersi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ARMI AI VIGILIROVIGO Dopo L'ondata di furti in abitazione registrata in Polesine nelle ultime settimane, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mattia Moretto chiede che si riapra il capitolo della dotazione di pistole alla Polizia locale, con una stoccata al sindaco Edoardo Gaffeo: «Non so, ora, cosa pensi davvero al riguardo l'ex carabiniere Gaffeo, visto le sue numerose giravolte compiute sul tema, ma ritengo che gli agenti della polizia locale, laddove chiamati ad intervenire, per esempio, nello sventare un furto di malviventi...