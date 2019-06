Aperta la selezione dei rilevatori per l'Istat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENSIMENTOROVIGO La Provincia ricerca rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che si svolgerà il prossimo autunno, indicativamente dal 1. ottobre al 20 dicembre.L'ufficio associato di censimento tra i Comuni di Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Salara e Villadose istituito alla Provincia in via Celio, ha indetto una selezione per reclutare i rilevatori che dovranno occuparsi della raccolta di informazioni su famiglie, edifici, abitazioni e numeri civici con interviste dirette svolte su questionari...