ANIMAZIONIROVIGO Un'estate piena di attività quella iniziata al Ct Tre Martiri Rovigo, dove SONO in corso l'animazione estiva per bambini e ragazzi, con turni settimanali fino all'8 agosto, e il Trofeo Fit Kinder Sport, tornato in città dopo il 2019. L'animazione ha preso il via il 7 giugno e prevede lezioni di tennis, beach tennis, per poi passare alla scuola di inglese e spagnolo, a bricolage, fotografia e ballo. Tutti i partecipanti...