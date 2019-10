AMBIENTE ROVIGO Sabato e domenica le polveri sottili hanno superato la soglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROVIGO Sabato e domenica le polveri sottili hanno superato la soglia d'allerta. Nello scorso weekend, infatti, per entrambe le giornate i sensori delle centraline di rilevamento della quantità di Pm10 nell'atmosfera posizionate a ponte Marabin e a Borsea, hanno segnalato il raggiungimento di 58 microgrammi per metro cubo d'aria, quando il limite di attenzione è di 50 microgrammi. Da oggi il meteo dovrebbe essere favorevole e limitare la presenza di queste microscopiche particelle tossiche nell'atmosfera, ma il dato non può non...