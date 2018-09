Aiutare chi ha bisogno donando un pasto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀROVIGO Si ripropone nelle principali piazze italiane e anche in Polesine l'iniziativa, giunta alla decima edizione, In piazza con noi organizzata dalla comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con i volontari dell'associazione Un pasto al giorno, per sensibilizzare alle problematiche degli ultimi e raccogliere fondi in loro favore.L'appuntamento è domani e domenica, davanti alla chiesa di San Zenone a Borsea, alle 18 nella prima giornata e nella seconda in occasione delle due messe festive delle 9 e delle 11. L'obiettivo è...