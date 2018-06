Parchi e aree verdi, arrivano i poliziotti in sella alla moto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIA DI STATOPORDENONE Sono tre le nuove arrivate in questura. Tre fiammanti e potenti Bmw F 700 GS che andranno a rafforzare il parco veicoli della Polizia di Stato. Sono state presentate ieri alla città nel palcoscenico di piazzetta San Marco, dove per l'occasione erano stati preparati anche degli stand per far conoscere da vicino ruoli e compiti non solo della Squadra Volante, ma anche di Polizia stradale e Polizia ferroviaria, oltre all'esposizione di divise e veicoli storici.IL QUESTOREA fare da padrone di casa è stato il questore...