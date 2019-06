Ciriani: la Regione deve ascoltare il territorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NIENTE CONTRIBUTIPORDENONE «È comprensibile che associazioni e sindaci del territorio siano arrabbiati e delusi per i tagli da parte della Regione ai contributi per gli eventi che hanno ricadute turistiche. Non è pensabile che alcune manifestazioni che negli anni hanno mostrato di portare molta gente in città, e non è solo il caso di Incontriamoci ma anche di altri eventi come il Festival Le Voci dell'inchiesta e quello del Cinema Muto, siano tagliati fuori dai finanziamenti». Non ha dubbi il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani sul...