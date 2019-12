CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PAESESTANGHELLA Giorno di mercato ieri a Stanghella. La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Mohammed Barbri, il marito di Samira, per omicidio e occultamento di cadavere ha fatto rapidamente il giro del paese. Tanto che in centro non si parlava praticamente d'altro. I compaesani della famiglia Barbri sembrano dividersi tra innocentisti e colpevolisti. «Era ora che venisse indagato il marito. commenta una signora Chi altro può averla fatta sparire? Girano così tante voci sulla sua gelosia e sui presunti maltrattamenti...