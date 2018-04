Voglia di casa: prezzi in aumento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIBELLUNO Il mercato immobiliare finalmente decolla a Belluno. Con pacato ottimismo da parte dei diretti interessati, ovvero chi decide di mettere in vendita un immobile, semplice monolocale o quadrifamiliare che di si voglia. È quanto si evince dell'Osservatorio sul mercato residenziale in Veneto sviluppato da Immobiliare.it, il sito specializzato in compravendite e affitti di locali di ogni tipologia, che ha analizzato l'andamento dei prezzi nel primo trimestre di quest'anno in tutto il Veneto. Anche la regione fa segnare...