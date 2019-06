Valbelluna: volontari dell'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTIVITA'BELLUNO Ambulanza India 12 nuova di zecca, più due donazioni. Autolettiga nuova di zecca e un esercito di volontari sempre pronti ad entrare in azione aiutando il prossimo. Valbelluna Emergenza l'associazione volontaristica del capoluogo si rinnova, con un mezzo che è un quattroXquattro,utile per viaggiare in sicurezza specialmente d'inverno. Ieri mattina ecco il primo rombo di motore e la prima sirena, accompagnato da due donazioni: assegno di 2000 euro sono andati al sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cestaro, altri 2000...