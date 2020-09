L'EPIDEMIA

Caso di Covid alla elementare di Quartier Cadore: sembra si possa stare tranquilli. Tutti i tamponi esaminati ieri relativi ai compagni di classe, agli insegnanti e agli operatori classificati come contatti stretti del bambino di 7 anni riscontrato positivo sabato hanno infatti dato esito negativo. Il gruppo (17 bimbi, 2 insegnanti e 2 bidelli) tuttavia resterà comunque in quarantena, con conclusione prevista dopo 14 giorni da lunedì scorso, giorno in cui è avvenuto il contatto scolastico con il bambino positivo, ovvero fino al 28 settembre.

LA SCUOLA

L'episodio insomma, il primo di quest'anno, sembra essere piuttosto contenuto e non aver innescato conseguenze a domino sui compagni di classe, tuttavia la scuola resterà chiusa oggi e domani. Potrebbe riaprire mercoledì, ma su questo la dirigente Bruna Codogno ieri non aveva notizie certe. «Parlerò domani mattina (oggi) con il Dipartimento di prevenzione ha fatto sapere nel tardo pomeriggio e farò tutto quello che mi verrà detto». Le aule hanno ugualmente ospitato i seggi elettorali, dopo una adeguata sanificazione di tutti gli interni.

IL BOLLETTINO

Nella giornata di ieri sono emerse nuove positività. Il lavoro laboratoristico ha fatto emergere 5 nuovi positivi, relativi a contatti familiari del soggetto segnalato sabato come positivo, gestore di un campeggio in area Cadore-Comelico. Si configura quindi un classico focolaio familiare formato in tutto da 6 persone. Non solo, ieri mattina un settantenne ricoverato in Malattie Infettive per febbre, con un quadro pluripatologico a carico, è stato riscontrato affetto da Covid. È l'unico malato di Coronavirus per ora ricoverato nel reparto, perché è stata dimessa l'anziana paziente ricoverata alcuni giorni fa. Positività sono emerse anche nel pomeriggio, quando il Pronto Soccorso del San Martino ha diagnosticato positivo un cinquantenne, poi preso in carico dal Dipartimento di Prevenzione. La scoperta ha naturalmente fatto scattare tutte le procedure di sanità pubblica, con il tracciamento di tutti i contatti dell'uomo e i provvedimenti contumaciali conseguenti come da protocollo.

DRIVE IN

Più contenute rispetto ai giorni scorsi, invece, le code al drive in allestito per la scuola. A Belluno sono arrivati in 28, a Feltre in 14 mentre i bellunesi rientranti dall'estero che si sono presentati per il tampone sono stati 29. Ad ogni modo i drive-in hanno comunque lavorato con regolarità nell'orario di apertura 8.30 12.30.

I NUMERI

Dopo i controlli di ieri, ad oggi i positivi in provincia sono 86, tra i quali una sola persona ricoverata in ospedale in area non critica mentre sono 12 i soggetti in isolamento domiciliare con sintomatologia. L'area più colpita, in questo momento, è il Comelico dove ci sono circa 20 casi positivi.

Alessia Trentin

