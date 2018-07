CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEREN DEL GRAPPAOggi, dalle 15, a Seren del Grappa sarà presente una troupe televisiva della Rai con il giornalista Giuseppe di Tommaso e alle 16.45 partirà il collegamento in diretta con il programma televisivo La vita in diretta estate. La puntata sarà dedicata interamente al territorio e alle sue peculiarità con l'obiettivo di far conoscere lembi dimenticati o poco conosciuti ma non per questo meno belli. Alcuni volontari della Pro loco, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e alcuni residenti, descriveranno la biodiversità...