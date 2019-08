Ponti cittadini: «Manutenzione molto carente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITA' CITTADINABELLUNO Il consigliere di minoranza Fabio Bristot va all'attacco: come è messa la città con la manutenzione dei suoi tanti ponti e delle sue passerelle? Cosa si sta realmente facendo? Agli annunci seguono veramente delibere e stanziamenti per sistemare quello che non va? Sono molte le domande che si pone il consigliere del Gruppo Misto, un tempo capogruppo di maggioranza. LE CRITICHELa sua riflessione ripercorre un elenco abbastanza nutrito di opere infrastrutturali che avrebbero bisogno di un intervento da parte del...