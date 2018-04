Piano di rigenerazione urbana: da oggi via ai carotaggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Divieto di transito in via dei Dendrofori: carotaggi in corso. Entra da oggi nel vivo il progetto che coinvolge l'area del parco di Lambioi e di parco Emilio, inserito nel Piano di rigenerazione urbana. Da oggi al 4 maggio, dalle 7.30 alle 17.30 di ciascuna giornata ad eccezione dei fine settimana, la via sarà chiusa al pubblico per permettere alla ditta Son Geo Srl di Longarone di effettuare i carotaggi previsti. È la prima azione concreta in loco, dopo la stesura del progetto da parte dello studio Rpt Archipiù2 di...