CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONDO SINDACALEBELLUNO Rinnovo Rsu nel pubblico impiego e nella scuola: a Belluno vince la Cisl Fp. In provincia di Belluno sono 5.200 i dipendenti pubblici dei comparti sanità, enti locali e funzioni centrali. «Nel comparto delle funzioni locali (Comuni, nella Provincia, Unioni montane e Ipab) - afferma il segretario Fp Fabio Zuglian - i voti per i candidati della Fp sono più raddoppiati. Anche nella sanità, i numeri indicano che la Cisl si conferma primo sindacato, seguita dal sindacato autonomo Nursing Up e dalla Cgil che ha raccolto...