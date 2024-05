TREVISO - Nuovi uffici di Banca Generali nel centro di Treviso. Verranno inaugurati oggi pomeriggio, 7 maggio, alle 18 i nuovi spazi di consulenza in piazza Pola, situata nel palazzo che in passato ha ospitato la sede della Banca d’Italia. All’inaugurazione interverranno Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali, Rodolfo Lomelina, sales manager di rete – Nord Est, il Sales manager strategico per la sostenibilità Enzo Ruini e alcune autorità locali, tra cui il sindaco di Treviso, Mario Conte.

Nuovi uffici, l'inaugurazione con una mostra

In occasione dell’inaugurazione, verrà presentata nei nuovi uffici la mostra fotografica Time to Change, 17 fotografie d’autore che vogliono essere ciascuna un simbolo degli obiettivi dell’agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile. Il reportage fotografico è parte del progetto BDG4SDGs, ideato da Banca Generali Private e affidato al celebre fotografo Stefano Guindani per sensibilizzare sul percorso della collettività verso un futuro sostenibile. Il progetto comprende anche il docufilm, presentato nel 2023 alla Mostra del Cinema di Venezia e che sarà proiettato domani alle 18 in un evento presso la succursale di Banca Generali in via San Nicolò alla presenza del Sales manager strategico Enzo Ruini. Realizzato da Banca Generali, prodotto da Cannizzo Produzioni per la regia di Emanuele Imbucci, il docufilm racconta il viaggio del fotografo Guindani in 17 Paesi, da un lato constatando i ritardi nelle azioni dell'uomo per salvare l'ambiente ma anche l’impegno e la speranza attraverso esempi virtuosi.