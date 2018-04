Miriam Nabari è stata eletta presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIRETTIVOLa nuova presidente di Aido Belluno è Miriam Nabari. L'assemblea di sabato ha formalizzato il cambio ai vertici dell'associazione, dopo le dimissioni per problemi personali dell'ex presidente Mirko Dalle Mulle. «Essere volontario Aido mi permette di crescere come infermiera ha dichiarato ai presenti Nabari -. Infatti uno dei valori dell'infermiere è favorire l'informazione e l'educazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà. Secondo me la donazione è mettere in pratica le parole del Vangelo...