Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERABELLUNO Entro sessanta giorni marciapiedi nuovi in via Pellegrini e via Doglioni: è la promessa dell'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Biagio Giannone. È infatti prevista per martedì 13 aprile la consegna dei lavori di rifacimento dei due tratti, dopo di che il tempo previsto per l'ultimazione dell'opera è di 60 giorni. L'intervento prevede la rimozione e successiva posa di oltre 800 metri di cordonate stradali (più...