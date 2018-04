Le sementi di canapa vanno a ruba All'ex Piave 25 agricoltori in mostra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONEBELLUNO La canapa non è bastata. Alla chiamata a raccolta del gruppo Progetto per una socialità contadina di Casa dei Beni Comuni ieri pomeriggio hanno risposto in così tanti che, nel giro di poco, i sacchi di semi acquistati sono andati esauriti e, se non fosse stato per la generosità tra agricoltori, qualcuno sarebbe rimasto senza. Insomma, per il terzo anno consecutivo la suddivisione delle sementi tra i coltivatori bellunesi di canapa è stata un successo. Casa dei Beni Comuni, come nel 2017 e nel 2016, ha acquistato i...