La storia di Temistocle, tartaruga abbandonata in fin di vita

FONZASOVagava in fin di vita per le campagne di Fonzaso, in zona Calderal. È stato trovato vicino ad un ruscello, magrezza al limite della morte, polmonite, micosi al carapace, narici ostruite, infezioni agli occhi e disidratazione. Tuttavia la storia di Temistocle, sfortunata tartaruga d'acqua vittima dell'abbandono, è a lieto fine. A salvargli la vita è stato un uomo che, nel raggiungere il suo terreno in campagna, ai primi di aprile si è imbattuto in questo animale esotico che poco aveva a che fare con la fauna locale. Difficilmente la...