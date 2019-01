CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICONOSCENZABELLUNO A Luigi Palman e a Michele Da Rold andrà, quest'anno la Medaglia d'onore per la provincia di Belluno. Come previsto dalla legge 296 del 2006, verranno consegnate ai famigliari dei due defunti i riconoscimenti per i militari e i civili deportati o internati nei lager nazisti. La consegna avverrà sabato prossimo, alle 10 in Prefettura, in occasione delle cerimonie previste per il Giorno della Memoria. La mattinata prevede un evento commemorativo organizzato dalla Prefettura e dall'Ufficio scolastico in collaborazione con...