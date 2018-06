CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANUTENZIONESi lavora anche sotto il sole a picco. Due anziani e sei giovani richiedenti asilo ieri hanno rimesso a nuovo il piccolo parco di Sagrogna. L'area verde davanti al ristorante De Gusto, utilizzata dai bambini della frazione, è stata ripulita e riordinata per essere frequentata in tutta sicurezza. Ne è soddisfatto e grato l'assessore alle manutenzioni Biagio Giannone. «Tra le tante attività che stiamo portando avanti in questo periodo ci sono le pulizie in città a cui si dedicano i volontari del servizio civile anziani e i...